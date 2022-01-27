Ляшко розповів про зміни у відпуску антибіотиків: тільки за е-рецептом

З квітня 2022 року усі зареєстровані в Україні антибіотики відпускатимуть в аптеках лише за наявності у пацієнта електронного рецепта.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомила прес-служба МОЗ.

"Сьогодні стійкість до антимікробних препаратів є однією із найсерйозніших загроз для громадського здоров'я. Ця загроза стоїть поруч з антивакцинальними настроями, які в тандемі зводять нанівець чимало досягнень медичної науки. Саме тому ми запускаємо електронний рецепт, як один із механізмів вирішення проблеми неконтрольованого та нецільового використання препаратів", - підкреслив міністр.

За його словами, незабаром усі антибактеріальні препарати призначатимуться виключно лікарями, які будуть виписувати пацієнтам електронний рецепт. В електронному рецепті зазначатиметься діюча речовина (а не конкретна торгова марка препарату), її лікарська форма та дозування.

Пацієнт зможе погасити е-рецепт в аптеці, що підключена до електронної системи охорони здоров'я, обравши будь-який із наявних лікарських засобів, що містить діючу речовину, зазначену в рецепті.

Електронний рецепт можна буде отримати у будь-якого лікаря, незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем. Проте для отримання електронного рецепта необхідно бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров'я.

Подібна умова діє і для аптек та медичних закладів - необхідно бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров'я усім працівникам, які будуть залучені до призначення та відпуску ліків за е-рецептами.

Довідка: За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, до 2050 року резистентні до антимікробних лікарських засобів мікроорганізми можуть призводити до смерті 10 млн людей на рік.