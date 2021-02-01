Ляшко: в Україні не планують вводити COVID-паспорта

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що довідка про щеплення проти коронавірусу не буде обов'язковою в Україні, поки обмежений доступ до вакцин.

Про це повідомляє ТСН.

Однак, за словами Ляшка, довідку зможуть видавати для подорожей в разі потреби.

"Поки що ми діємо в межах виключно міжнародного законодавства. Є міжнародні медико-санітарні правила, є додаток номер шість до цих правил, який чітко прописує форму і вимоги до міжнародного свідоцтва про вакцинацію. І наразі жодних інших паспортів ми не збираємося впроваджувати", - сказав він.

Ляшко заявив, що систему охорони здоров'я України перебудували так, щоб "за потреби, двома натисканнями на клавіатурі можна видати ту форму довідки людині, яка буде подорожувати".

"Імовірно, якась країна введе вимогу, що під час перетину кордону треба пред'явити міжнародне свідоцтво про вакцинацію", - сказав він.

Відповідаючи на питання, чи може така довідка стати обов'язковою в Україні для відвідування установ, Ляшко заявив, що він на 100% може сказати, що такого не буде, поки є обмежений доступ до вакцин.

Минулого тижня головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що вакцинація від коронавірусу в Україні може розпочатися 15 лютого.Вакцинація від коронавірусу в Україні

30 грудня Україна підписала договір про постачання 1,9 млн доз вакцини від китайської компанії Sinovac Biotech і проводить переговори з іншими компаніями. Фармацевтична компанія Лекхім також уклала контракт з Sinovac Biotech на поставку 5 млн доз вакцини від коронавірусу в Україні. Препарат зареєструють в Україні до 5 лютого.

Ефективність препарату з урахуванням дуже легких або безсимптомних випадків COVID-19 - 50,38%. Ефективність з урахуванням легкої, середньої та важкої форм хвороби - 78%. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що якщо ефективність вакцини буде нижчою за 70%, компанія-виробник компенсує України витрачені кошти.

В рамках ініціативи COVAX Україна може отримати щонайменше 8 млн доз вакцин від коронавірусу - цього вистачить на вакцинацію 4 млн громадян (одній людині потрібно дві дози).

У МОЗ заявили, що в лютому Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer/BioNTech, а за перше півріччя - від 2,2 до 3,7 млн доз препарату AstraZeneca/Oxford в межах ініціативи COVAX.