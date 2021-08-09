Ляшко: з 2022 року медсестрам піднімуть зарплати до понад 13 тис. гривень, а лікарям до 20

З 2022 року медсестрам планують підняти зарплатню до 13500 тисяч гривень, а лікарям до 20 тис. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, пише УНН.

"Ми поставили собі за мету не точковими винагородами впливати на матеріальне становище медичних працівників і лікарів, а з 2022 року підняти зарплату медичним сестрам до 13500 тисяч гривень, лікарям як мінімум до 20 тисяч гривень. Це визначено в указі президента України і опрацьовується міністерствами фінансів і охорони здоров'я" - заявив Ляшко.

До слова, указ Володимир Зеленський підписав 18 червня 2021 року. Зокрема, Глава держави наголосив, що зарплати медичним працівникам збільшать, не дивлячись на "умови обмеженого бюджету".

Колишній міністр охорони здоров'я Максим Степанов активно вів боротьбу за підвищення зарплат медичним працівникам. Хоч нинішній рівень підвищення і не такий високий, на якому наполягав Степанов як на мінімальному.

Як стало відомо УНН, Степанова відправили у відставку 18 травня саме через те, що він занадто завзято "вибивав" кошти на підвищення зарплат медиків і закупівлю вакцин від COVID-19. Саме це стало основною причиною невдоволення Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля кандидатурою голови МОЗ.