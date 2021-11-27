Любомиру Мандзій похоронять у понеділок

У суботу, 27 листопада, померла Любомира Мандзій, колишня директорка департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, екс-виконувачка обов’язків міністра освіти та науки України та заступниця міністра освіти.

Згодом родина проінформувала про порядок прощання з Любомирою Мандзій:

"Чин парастасу відбудеться в неділю, 28 листопада, о 19:00. У храмі Вознесіння Господнього (м. Львів, вул. Любінська, 111).

Чин похорону відбудеться у понеділок, 29 листопада, у храмі Вознесіння Господнього (м. Львів, вул. Любінська, 111)".

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