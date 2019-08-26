"Людина мене закрила": Різатдінова вперше про причину розлучення з Онищенком

Щойно у прямому ефірі оновленого сезону проєкту "Танці з зірками" виступила українська гімнастка Ганна Різатдінова.

Перш ніж вийти на паркет, титулована спортсменка у особистому відеощоденнику заговорила про особисте. Різатдінова торкнулася теми нещодавнього розлучення з утікачем-нардепом Олександром Онищенком.

Як розповіла Ганна, їй було важко жити у "золотій клітці".

"Мені образливо, що преса пов'язує мене з мільярдером Онищенком. Я всього досягла сама. Я вважаю, недоречним пов'язувати. Олександр - батько моєї дитини. Ми не разом. Людина мене закрила. Я не готова сидіти вдома, прасувати, готувати. Я дякую проєкту, який допоміг мені розпочати життя з чистого аркушу", - прокоментувала Ганна.

Після цього Різатдінова у парі з Олександром Прохоровим виконала пристрасний пасадобль і отримала найвищий бал від суддів.

" I love love love. Це було експресивно", - сказав Гомес і поставив оцінку 10.

instagram.com/tanci1plus1

"Я так довго цього чекала. Це було неперевершено", - зізналася Кухар і віддала 9 балів.

"Ви запалили цей олімпійський вогонь. Попри те, що пасадобль чоловічий танець, ви стали головною героїнею", - зізнався Влад Яма і поставив 10 балів парі.

Нагадаємо, до Різатдінової співачка TAYANNA у щоденнику "Танців з зірками" зі сльозами на очах згадала, як її бив колишній.