Людям, які евакуювались із Маріуполя, надається допомога, - Верещук

Сьогодні, 14 березня, місцеві жителі міста Маріуполя евакуювались.

Зазначається, що усім, хто зміг вибратися з міста, надасться певна медична допомога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.

Зазначається, що 150 легкових автомобілів сьогодні виїхало з Маріуполя.

"Всім, хто сьогодні вибрався з Маріуполя, надається відповідна допомога, в тому числі з розміщення"

Також за розміщення людей відповідальний керівник Запорізької ОВА.

Відповідну інформацію потрібно знайти на сайті.