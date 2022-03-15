Міграційна служба відновлює роботу у районах, де не ведуться активні бойові дії

З 15 березня територіальні органи та територіальні підрозділи міграційної служби, які розташовані в безпечних районах, де не ведуться активні бойові дії, відновлюють роботу.

Про це повідомила пресслужба ДМС.

Буде відновлено роботу з прийому та надання адміністративних послуг, зокрема, документів для оформлення ID-картки, закордонного паспорта громадянина України, посвідок на постійне та тимчасове проживання.

Також ДМС здійснюватиме вклеювання фотокарток до паспорта громадянина України у формі книжечки, продовжуватиме строк дії закордонних паспортів та вноситиме відомості про дітей, зокрема, йдеться про вклеювання фотокартки до закордонного паспорта батьків, що дає можливість громадянам вільно перетинати кордон, рятуючись від війни.

Відтепер громадяни, які втратили документи або строк дії яких закінчився, можуть звертатися до визначеного органу ДМС, які працюють з урахуванням дотримання безпеки умов воєнного стану.

Нагадаємо, що оформлення документів можливо здійснити в будь-якому територіальному органі чи підрозділі ДМС, незалежно від зареєстрованого місця проживання.

Дізнатися про графік роботи територіальних органів ДМС можна за такими телефонами:

УДМС у Вінницькій області

+380 432 673 301

УДМС у Волинській області

+380 322 284 076

ГУ ДМС у Дніпропетровській області

+380 567 203 017

ГУ ДМС в Донецькій області

+380 955 385 703

УДМС в Житомирській області

+380 987 090 601

ГУ ДМС в Закарпатській області

+380 312 640 565

УДМС В Запорізькій області

+380 681 791 111

УДМС в Івано-Франківській області

+380 342 553 112

УДМС у Кіровоградській області

+380 522 321 811

ГУДМС у Львівській області

+380 322 614 902

УДМС у Миколаївській області+380 512 374 007ГУ ДМС в Одеській області+380 487 053 168, +380 501 902 621УДМС у Полтавській області+380 532 565 145УДМС у Рівненській області+380 362 699 434, +380 362 634 508УДМС у Сумській області+380 506 377 737УДМС в Тернопільській області+380 352 271 389УДМС у Хмельницькій області+380 932 738 510ГУДМС в Харківській області+380 677 186 843УДМС в Черкаській області+380 472 541 139УДМС в Чернівецькій області+380 372 550 461, +380 372 550 461УДМС в Чернігівській області+380 939 988 760ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області+380 936881903Колл-центр ДП "Документ" (інформація про роботу центрів "Паспортного сервісу")+38 044 597 87 77

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