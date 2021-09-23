Мілевський оголосив про завершення кар'єри

Колишній форвард "Динамо" і збірної України Артем Мілевський в епічному ролику оголосив про завершення професійної кар'єри.

Мілевський є вихованцем академії "Динамо". Виступав за "Борисфен-2", "Динамо", "Газіантепспор", "Гайдук", "Спліт", "Конкордію", "Тосно", "Динамо" Брест і "Кишварду".

Останнім клубом 36-річного форварда був "Минай", за який він виступав у другій половині минулого сезону.

Передусім Мілевський відомий грою за київське "Динамо", в складі якого забив 84 м'ячі і віддав 54 результативні передач у 241 матчі. У складі киян Артем тричі ставав чемпіоном України, чотири рази вигравав національний кубок і тричі - Суперкубок. Був чемпіоном Білорусі, вигравав Кубок Білорусі і три рази - Суперкубок.

У складі збірної України забив 8 голів і зробив 4 асисти в 50 матчах.