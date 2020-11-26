Міністр Аваков закликав негайно ввести локдаун в Україні

В Україні через велику кількість випадків зараження коронавірусом потрібно негайно запровадити локдаун тривалістю у щонайменше три тижні.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі одного з українських каналів.

"Моя особиста точка зору: необхідно вводити локдаун якомога швидше, тривалістю три або чотири тижні. Не потрібно ховатися за політичними лозунгами або за якимись зручними формулюваннями", - наголосив він.

За словами Авакова, йдеться про системні, дуже великі ризики для здоров'я громадян України.

"Щойно ми будемо готові сформулювати в деталях і в реальних механізмах ту програму компенсації, яку озвучив президент, сподіваюся, що це будуть найближчі дні, потрібно негайно ввести локдаун, перервати ланцюг інфікування, намагатися зберегти здоров'я українців і піти від ситуації, коли будуть понад 200 смертей щоденно. Я тут радикальний і завжди таким був. Потрібно запроваджувати локдаун негайно", - додав міністр.

11 листопада в Україні ввели карантин вихідного дня. Країна відходить від адаптивного карантину - у всіх містах діятимуть обмеження "помаранчевої" зони. У вихідні, згідно з розпорядженням Кабміну, можуть працювати тільки аптеки, продуктові магазини, СТО, заправки, пошта і транспорт.

Уряд готується до всіх можливих сценаріїв через ситуацію з коронавірусом в Україні, зокрема й до можливого жорсткого карантину на новорічні та різдвяні свята.

Бабель

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