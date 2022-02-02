Міністр оборони розповів деталі скасування обов'язкової строкової служби з початку 2024 року

Резніков нагадав, що на першому етапі призов зберігатиметься, але альтернативою строкової служби буде короткочасна інтенсивна військова підготовка, яка триватиме 3-4 місяці.

У Міноборони очікують, що така служба дозволить людям отримати базові військові навички. З часом планують повністю перейти на короткотривалу інтенсивну підготовку та збільшувати кількість залучених до неї людей.

Резніков пояснив, що рішення скасувати обов'язкову строкову службу пов'язано з тим, що Україна планує перейти на повністю професійну армію. За його словами, зараз армія складається з трьох частин: професійних кадрових військових, контрактників та строковиків.

«Ці люди мають різну підготовку, різну мотивацію, різне бачення того, чим є армія в їхньому житті. Щоб дати відсіч ворогу, нам потрібна професійна армія для стримування, а також формат підготовки мобілізаційного резерву», — зазначив міністр.

Про що йдеться?

Напередодні президент Володимир Зеленський підписав указ, яким доручив Кабінету міністрів підготувати припинення обов'язкового призову на строкову службу з 1 січня 2024 року.

Також указ Зеленського зобов'язав Міністерство оборони розробити концепцію поступового переходу до формування Збройних сил на професійній основі.

Зараз до армії призивають чоловіків від 18 років до 27 років, яких медкомісія визнає придатними до військової служби, якщо ті не мають підстав для відстрочки або звільнення від армії. Однією з причин відстрочки є здобуття освіти.

Про бажання відмовитися від призову до армії говорив ще міністр оборони Андрій Загороднюк, який перебував на посаді до березня 2020 року.

А вже у липні 2021 року про цю ідею знову заговорили: тодішній глава президентської партії «Слуга Народу» Олександр Корнієнко зазначив, що закон про територіальну оборону є частиною плану зі скасування обов'язкового військового призову.

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