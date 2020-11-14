Міністр охорони здоров'я Степанов захворів на коронавірус

Очільник Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов захворів на коронавірус та пішов на самоізоляцію. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Друзі, попри обережність і дотримання всіх правил безпеки сьогодні, на жаль, отримав позитивний тест на COVID-19", - написав він.

Степанов буде виконувати свої посадові обов'язки в режимі самоізоляції - зокрема зніматиме щоденні брифінги з дому. Міністр закликав українців не відвідувати місця скупчення людей та дотримуватись карантинних вимог. За останній тиждень про захворювання на коронавірус повідомили голова Верховної Ради Дмитро Разумков, міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков і віцеспікер Ради Руслан Стефанчук.

Також захворів і президент Володимир Зеленський. Він назвав своїх опонентів, які почали радіти його зараженню коронавірусом, "людьми з ампутованою совістю".

Президент лікується разом із головою свого Офісу Андрієм Єрмаком у київській "Феофанії". Один день лікування Зеленського коштує 8 тис. грн.

Бабель

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