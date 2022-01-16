Мін’юст опублікував статистику за 2021 рік

Згідно з оприлюдненими даними Міністерства юстиції, в Україні за 2021 рік зареєстровано 1,2 мільйона записів цивільного стану, і це на 125 938 більше, ніж показники 2020 року. З них лише 214 012 припадає на шлюб, кількість народжень досягла 273 772, а розлучилися 29 587 подружніх пар.

Відомо такж, що 15 861 актових записів відносяться до зміни імені, прізвища та по батькові.

Загалом показники статистики громадянського стану 2021 року суттєво перевищують попередні. Зокрема, шлюбів зареєстровано на 46 038, зміна ПІБ на 3 433, розлучень на 657 більше.

Лідерами за кількістю реєстрацій (за всіма напрямками) виявилися Дніпропетровська область, на яку припало 9% (107 567) від загальної суми в Україні, та Київ – 8% (105 569).

Найбільше дітей народилися у Києві (29768), Дніпропетровській області (19687), Львівській області (19548), Одеській області (19437) та Харківській області (15581).

До п’ятірки укладених шлюбів увійшли:

25 301 – Київ;

18770 – Дніпропетровська область;

15 910 – Одеська область;

15 458 – Харківська область;

13 706 – Львівська область.

Найбільше українців, які вирішили змінити ім’я, прізвище та по батькові, зафіксовано у: Києві (1 788 осіб), Дніпропетровська область (1 367 осіб), Чернівецька область (1 069 осіб), Харківська область (998 осіб) та Одеська область (946 осіб) ).

Раніше ми писали, що в українському парламенті зареєстрували законопроект, який має збільшити рівень соціальних виплат при народженні дитини.

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