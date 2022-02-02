Міносвіти не визнає вибори президента в Могилянці

Міністерство освіти і науки України не визнає результати виборів президента в Національному університеті Києво-Могилянська академія через спробу зриву голосування 27 січня.

За його словами, Міносвіти буде оголошувати повторний конкурс на посаду президента.

«Визнати вибори, які відбувалися не у відповідності з процедурою, міністерство не може. Всі ці порушення викладені спостерігачем, який від МОН був в закладі вищої освіти і спостерігав за цими виборами. Там була залучена поліція, ми запросили і записи з камер відеоспостереження, де чітко було видно, що є ознаки того, що виборча скринька залишала виборчу дільницю майже на годину. Потім дуже дивно, коли хтось знайшов цю скриньку чи на сусідній вулиці, чи на будівельному майданчику. Скринька була розбита, чи ту вони повернули чи іншу, багато питань можна задавати. Тому як міністр, як колишній ректор, я точно не визнаю ці вибори. Більш того, буде наказ про проведення повторних виборів. Хай обирає колектив (НаУКМА — ред.), але чесно, прозоро, без порушення процедури, без вкрадених скриньок, без залитих фарбою, без пошкоджених скриньок, без суб’єктивної думки окремих членів виборчої комісії, що виборчий процес дійсно відбувався відповідно до методичних рекомендацій. Буде процес виборів проведений, буде обраний (президент вишу — ред.) колективом легітимно, відповідно до процедури, ми підпишемо контракт з будь-ким», — сказав Шкарлет.

За словами міністра, повідомлення щодо порушення процедури виборів, окрім повідомлення спостерігача від МОН, було і від одного з кандидатів на виборах у НаУКМА — в.о. президента НаУКМА Олександри Гуменної.

Водночас на запитання, чи буде розглядати МОН пакет документів, які за результатами виборів подав до МОН один з кандидатів на посаду президента НаУКМА Сергій Квіт, Шкарлет зазначив, що ці документи будуть розглянуті найближчим часом.

«У нас на розгляд є достатньо часу. Ми не чекаємо останнього терміну, як тільки вони надійшли, ми одразу починаємо розгляд», — сказав він.

Міністр додав, що з Сергієм Квітом, як і з Олександрою Гуменною він не зустрічався, бо не було відповідних ініціатив кандидатів.

Стосовно оголошення нового конкурсу на посаду президента НаУКМА міністр зазначив:

«У законі є чітко встановлені терміни. Відповідно до них, в найкоротший термін, який вимагає законодавство, буде оголошено ці вибори. Є мінімум два місяці на подачу документів, самий мінімальний час: на проведення агітації, час на перевірку документів. Після цього будуть проведені вибори, в найкоротший термін, відповідно до норм діючого законодавства».

Він додав, що документи виборчої комісії про результати виборів були у МОН у понеділок, 31 січня, і міністерство їх розглядає.

«У нас є право на певні заходи, на певні запити стосовно тих питань, які з’являються у тих посадових осіб, які розглядають ці документи», — сказав міністр.

На уточнююче запитання на підставі чого було прийнято рішення про невизнання результатів конкурсу в НаУКМА, міністр відповів:

«На підставі тих попередніх документів, які у мене є, сьогодні буде тривати експертно-кадрова комісія щодо проходження… Я особисто не бачу підстав для затвердження результатів цих виборів. Якщо експертно-кадрова комісія, спостерігач від МОН переконають мене в тому, що результати виборів є об’єктивними при скриньках, які були винесені поза межі дільниці, які були залиті, пошкоджені, якщо це переконає мене, що вибори відбулися відповідно до норм, процедури, то ми ухвалимо».

На запитання, чи надала поліція відповідну інформацію міністерству щодо інциденту на виборах НаУКМА, він наголосив, що станом на 1 лютого такої відповіді МОН не отримало.

«Офіційно — ні. Неофіційно ми розмовляли», — сказав Шкарлет.

Наразі, за його словами, виконуючим обов’язки президента НаУКМА призначено Дениса Азарова.

«Для того, щоб забезпечити подальше неупереджене управління закладом освіти, забезпечення безперервності освітнього процесу, був призначений керівник з середовища Києво-Могилянської академії — декан юридичого факультету пан Денис Азаров, який, як я впевнений, користується повагою спільноти, студентів Києв-Могилянської академії», — сказав він.

Міністр додав, що за час його перебування на посаді це вже п’яті вибори президента НаУКМА.

«Тривалі вибори були і в КНУ, і в Запорізькій політехніці. Лише декілька вишів на всю країну не спромоглися обрати собі керівника. Можливо це говорить про демократію, можливо про невідповідність кандидатів, які заявлялися на посаду ректорів, до тих вимог, які висували університетські громади. Києво-Могилянська академія це лише один з більше ніж сотні університетів, які є в державі. Це єдиний випадок за всю історію України, коли вибори відбувалися саме так», — зазначив Шкарлет.

Зауважимо, що слова Шкарлета вже прокоментували в студентській спільноті НаУКМА — в одному з Телеграм-каналів учні натякнули, що будуть протестувати проти такої позиції МОН.

«Поки що ми чекаємо офіційної заяви від МОН, проте уже створюється медіапростір та платформа для координації протесту від органів студентського самоврядування» — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 27 січня невідомі під час голосування за президента університету поцупили одну скриньку з бюлетенями і облили фарбою іншу. На місце прибула поліція, і згодом втрачену скриньку вдалося знайти, голоси підрахували.

Перемогу здобув екс-міністр освіти України Сергій Квіт, Наглядова рада закликала Міносвіти якнайшвидше підписати з ним контракт.

Як ми писали, у вівторок, 1 лютого, Сергій Квіт, який набрав найбільше голосів на виборах, подав в Міністерство освіти і науки України документи на спецперевірку для свого призначення.

https://kyiv.media