Міносвіти планує зробити платним складання ЗНО з додаткових предметів

Безкоштовними хочуть лишити лише затверджену МОН кількість предметів

Міністерство освіти та науки пропонує зробити платним складання зовнішнього незалежного оцінювання понад встановлену кількість навчальних предметів.

Така норма міститься у проєкті наказу про затвердження змін до Порядку проведення ЗНО, оприлюдненому на сайті міністерства.

"Проходження зовнішнього оцінювання: з установленої Міністерством освіти та науки України кількості навчальних предметів - за рахунок коштів державного бюджету; понад встановлену Міністерством освіти та науки України кількість навчальних предметів - за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб у порядку, встановленому Міністерством освіти та науки України", - сказано у проєкті.

Громадське обговорення цієї та інших пропозицій триватиме до 21 грудня.

Раніше Міністерство освіти та науки оприлюднило наказ про затвердження нових умов приймання на навчання для здобуття вищої освіти.

Зокрема, відповідно до змін, обов'язкове ЗНО з української мови та літератури залишиться для вступників на спеціальності гуманітарного та соціального спрямування. На інші спеціальності абітурієнти зможуть проходити тестування лише з української мови.

Zaxid.net