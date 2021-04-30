Міносвіти призначило Бугрова ректором КНУ ім. Шевченка

Міністерство освіти і науки України підписало контракт з обраним ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка (КНУ) Володимиром Бугровим.

"Сьогодні, 29 квітня, Міністерство освіти і науки України відповідно до наявних у законодавстві процедур закріпило волевиявлення університетської спільноти та уклало зі мною контракт", - написав Бугров у соціальній мережі Facebook.

Новий ректор висловив упевненість, що його команді вдасться створити комфортні умови для реалізації освітніх, наукових та інших ідей університетської спільноти.

Бугров народився 10 листопада 1967 року. У 1991 році закінчив відділення філософії філософського факультету КНУ ім. Шевченка і вступив до аспірантури на кафедру філософії філософського факультету КНУ ім. Шевченка, яку закінчив у 1995 році за спеціальністю "онтологія, гносеологія, феноменологія". З листопада 1995 року до вересня 1998 року - асистент кафедри філософії та методології науки філософського факультету КНУ ім. Шевченка.

У червні 1996 року захистив кандидатську дисертацію на тему "Мова та символ в контексті проблеми розуміння". З жовтня 1998 року - доцент кафедри історії філософії філософського факультету КНУ ім. Шевченка. Вчене звання доцента присвоєно у 2000 році.

З листопада 1998 року до січня 2009 року - заступник декана з наукової роботи філософського факультету. У січні 2009 року призначений на посаду проректора з науково-педагогічної роботи.

З лютого 2013 року - професор кафедри історії філософії філософського факультету. Вчене звання професора присвоєно у травні 2014 року.

З червня 2014 року виконує обов'язки завідувача кафедри історії філософії філософського факультету.

24 березня за результатами другого туру виборів ректора КНУ ім. Шевченка переміг Бугров.