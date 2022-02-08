Міносвіти заявило про рекордну кількість заявок від іноземців на вступ до українських вузів

08 февраля 2022, 22:31
 Общество

 У 2021 році зареєстровано більше 65 тис. запрошень для іноземних абітурієнтів, за останні 10 років цей показник є рекордним.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства освіти й науки з посиланням на дані Українського державного центру міжнародної освіти.

Переважну кількість іноземних абітурієнтів складають потенційні здобувачі освіти з Індії, Нігерії, Марокко, Туркменістану та Туреччини.

Головними перевагами для абітурієнтів залишаються співвідношення вартості та якості, визнання українських дипломів у світі та можливість вступу двічі на рік.

Міносвіти заявило про рекордну кількість заявок від іноземців на вступ до українських вузів 01

Міносвіти заявило про рекордну кількість заявок від іноземців на вступ до українських вузів 02

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