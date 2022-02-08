Міносвіти заявило про рекордну кількість заявок від іноземців на вступ до українських вузів

У 2021 році зареєстровано більше 65 тис. запрошень для іноземних абітурієнтів, за останні 10 років цей показник є рекордним.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства освіти й науки з посиланням на дані Українського державного центру міжнародної освіти.

Переважну кількість іноземних абітурієнтів складають потенційні здобувачі освіти з Індії, Нігерії, Марокко, Туркменістану та Туреччини.

Головними перевагами для абітурієнтів залишаються співвідношення вартості та якості, визнання українських дипломів у світі та можливість вступу двічі на рік.

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