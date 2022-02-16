Мінреінтеграції запускає флешмоб «Ми сильні, бо ми Єдині!»

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України ініціює всеукраїнський флешмоб “Ми сильні, бо ми Єдині!”.

Відповідне повідомлення розміщено на сторінці міністерства у Фейсбуці.

“На виконання Указу Президента України від 14 лютого 2022 року "Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства" Мінреінтеграції ініціює всеукраїнський флешмоб "Єдності" та запускає хештег #ми_сильні_бо_ми_єдині”, - йдеться в повідомленні.

Мінреінтеграції передає естафету флешмобу всім міністерствам та органам місцевого самоврядування.

“Будьмо єдиними у цей складний час, довіряймо одне одному та відкинемо усі розбіжності заради спільної справи - захисту України”, - наголошують у відомстві.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський оголосив 16 лютого Днем єднання.