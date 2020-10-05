Мінцифри представило нові послуги додатку «Дія»

Міністерство цифрової трансформації в понеділок, 5 жовтня, представило низку нових послуг і функцій порталу електронних послуг «Дія».

Про це пише пресслужба відомства.

Так, в ньому з'явилася можливість реєстрації місця проживання дитини до 14 років. Поки така можливість з'явилася в Києві та Харкові, але до кінця року її планують поширити на всю країну. Також у додатку запустили оновлену реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю.

«Ми провели грандіозний реінжиніринг, змінили форму, маємо 46 полів замість 88. Тепер для того, щоб людині відкрити ТОВ і стати підприємцем, достатньо 30 хвилин, бажання, трохи уважності (бо це робота з документами) і доступ до інтернету», - повідомив керівник проєкту Мстислав Банник.

Також оновлена ​​й реєстрація фізичних осіб-підприємців (ФОП).

До кінця року планують перевести в електронний вигляд лікарняні та листки непрацездатності на додаток до електронної довідки про народження дитини.

«Сьогодні ми спільно з Міністерством охорони здоров'я та Національною службою здоров'я України запустили модуль електронних медичних висновків в системі e-Health. І відсьогодні в Україні запрацював перший електронний висновок про народження дитини», - заявив перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб.

За його словами, до кінця року Мінцифри спільно з Міністерством охорони здоров'я планує перевести в електронний вигляд лікарняні та запустити в електронному вигляді лист непрацездатності, що надасть Україні можливість з наступного року заощадити мільйони гривень. У майбутньому, за словами Вискуба, все меддовідки мають бути замінені на електронний медичний висновок - відповідний запис у електронній системі e-Health.

По послугах стануть доступні: сплата штрафів, сплата боргів виконавчих проваджень.

В мобільному додатку «Дія» з'явиться кваліфікований електронний підпис, який дозволить ідентифікувати українців без особистої присутності.