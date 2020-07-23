Мірча Луческу сказав, що скучив за Україною та хотів повернутися сюди.

Румунський тренер Мірча Луческу офіційно очолив київське "Динамо". Він тренуватиме "Динамо" від сезону 2020/2021.

Як інформує УМ, про те, що Луческу очолив "Динамо", 23 липня повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

Поки умови контракту та його терміни не розкриваються.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс побажав Луческу успіхів на тренерському містку киян.

"Хочу представити Мірчу Луческу, одного з найкращих тренерів у світі. Сподіваюся, що з приходом його тренерської команди відродяться переможні традиції київського "Динамо", він завоює багато титулів, і вболівальники будуть оцінювати Мірчу за його результатами. Успіхів йому, удачі! А всім, чим можу, я йому допоможу", - заявив Суркіс.

Водночас Мірча Луческу сказав, що скучив за Україною та хотів повернутися сюди.

"Тут у мене були дуже хороші стосунки з уболівальниками. Я вдячний долі за те, що я прийшов до клубу з великими традиціями, талановитими футболістами. І я впевнений, що разом ми будемо плідно працювати. Я вірю в те, що моєю роботою тут будуть задоволені, так само як і тими результатами, яких я досягну на чолі "Динамо". Я вдячний за надану мені довіру президенту клубу, а також уболівальникам, які довіряють мені команду з такими великими традиціями", - сказав Луческу.

Мірча Луческу - 74-річний румунський тренер. Легенда в історії "Шахтаря", з яким у 2009 році виграв Кубок УЄФА. Також восьмиразовий чемпіон України на чолі "гірників". Очолював "Інтер", "Галатасарай", "Бешикташ", "Зеніт" та збірну Туреччини.

Як повідомляла УМ, Сергій Ребров відмовився очолити клуб.

Футбольний клуб "Динамо" Київ звільнив у повному складі штаб головного тренера Олексія Михайличенка.