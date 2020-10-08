Місія ОБСЄ минулої доби зафіксувала 4 порушення перемир'я на Донбасі

СММ ОБСЄ зафіксувала протягом минулої доби 3 порушення режиму припинення вогню у Донецькій області та 1 таке порушення на Луганщині.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні No 239/2020 від 7 жовтня 2020 року.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 3 порушення режиму припинення вогню (вибухи невизначеного походження) у районах на північно-північний захід від н. п. Старопетрівське (непідконтрольний урядові, 35 км на північний схід від Донецька)", - йдеться у звіті.

Нагадується, що упродовж попереднього звітного періоду Місія зафіксувала 9 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 3 вибухи.

"У Луганській області СММ зафіксувала 1 порушення режиму припинення вогню (вибух невизначеного походження) у районі на схід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська)", - повідомили у Місії.

Протягом попереднього звітного періоду Місія зафіксувала 5 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 1 вибух.

Загалом після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому досягнуто домовленості про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом 1 519 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 344 вибухи, 17 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 3 спалахи дульного полум'я та 18 освітлювальних ракет, а також 1 137 черг і пострілів).