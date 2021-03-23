Мітинг під ОПУ: суд відправив активіста Сорда під домашній арешт

Печерський суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт підозрюваного у побитті шибок у будівлі Офісу президента Владислава Гранецького- Стафійчука (Сорд) під час акції на підтримку Сергія Стерненка 20 березня.

Домашній арешт підозрюваний буде відбувати за місцем реєстрації у Вінниці.

За даними слідства, Владислав Сорд прийшов на акцію із заздалегідь заготовленою зброєю - складеним ножем, а згодом вдарив рукою по дверях Офісу президента і розбив у них скло.

Прокурор просив для підозрюваного саме цілодобовий домашній арешт. Він наголошував на тому, що злочин, який інкримінують Владиславу передбачає покарання до 7 років позбавлення волі, а також існують ризики тиску на свідків та знищення підозрюваним речових доказів, зокрема відео і переписування.

Водночас адвокат підозрюваного Дмитро Мазурок просив суд повністю відмовити у задоволенні клопотання. Він зазначав, що вже сплив термін обрання запобіжного заходу, а також те, що Владислав не може впливати на свідків, оскільки усі вони співробітники поліції, а також на експертну установу, яка проводить експертизу ножа, оскільки вона підконтрольна МВС.

Адвокати заявили, що будуть оскаржувати рішення суду.

Раніше слідчі столичної поліції за фактом подій під Офісом президента України 20 березня розпочали ще одне кримінальне провадження - за фактом умисного знищення або пошкодження майна.

Раніше правоохоронці вручили підозру Сергію Філімонову - організатору акції на підтримку Сергія Стерненка, що відбулася 20 березня під Офісом президента.

** 20 березня у Києві біля будівлі Офісу президента України зібралися люди на акцію підтримки активіста Сергія Стерненка та щоб виказати своє невдоволення стосовно політичних переслідувань активістів в Україні.

Під час акції підтримки мітингувальники почали палити фаєри й запускати їх у стіни Офісу президента, а також обливати стіни фарбою і запускали феєрверки до 26-річчя Сергія Стерненка.

Пізніше у Київських клінінгових компаніях заявили, що відмити граніт і реставрувати двері Офісу президента після акції протесту на підтримку Сергія Стерненка обійдеться в 50 тисяч гривень, а не два мільйони, як про це раніше повідомила пресслужба ОП.

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