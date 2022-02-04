ІМІ зафіксував у січні 19 випадків порушень свободи слова в Україні

Інститут масової інформації зафіксував у січні 19 випадків порушень свободи слова в Україні, з них 10 стосувалися фізичної агресії проти журналістів.

Згідно з щомісячним моніторингом «Барометр свободи слова», у січні найчастіше журналістам перешкоджали (7 випадків) та відмовляли в доступі до публічної інформації (6 випадків).

Двічі перешкоджали журналістам у Києві під час масових акцій: під Кабміном учасники акції #SaveФоп намагалися вибити мікрофон у журналістки 5 каналу під час прямого ввімкнення; учасники акції на підтримку експрезидента Петра Порошенка, якому обирали запобіжний захід, заважали кореспонденту телеканалу «Наш» вести пряму трансляцію.

На Харківщині герой сюжету під час інтерв'ю залицявся до журналістки СТБ, а потім почав виявляти агресію, нецензурно висловлюватися на адресу її колег, замахувався по камерах, бив рукою по штативу камери.

В Одесі місцевих журналістів не пускали на засідання земельної комісії. В іншому випадку в Одесі охорона будмайданчика виштовхала знімальну групу телеканалу Odesa.LIVE з території будівельного майданчика.

Відмовляли журналістам у доступі до публічної інформації, зокрема, Верховна Рада, державне підприємство «Парламентський телеканал "Рада"», державне підприємство «Укрзалізниця», Міністерство інфраструктури.

Так, телеканал «Рада» не надав інформації на офіційний запит «Детектора медіа» щодо редакційної ради каналу, результатів творчих конкурсів тощо. Нагадаємо, що телеканал не надав відповіді й на інформаційний запит ІМІ щодо використання бюджетних коштів на штатних та залучених журналістів, а також щодо керівництва каналу.

У січні ІМІ зафіксував два випадки побиття журналістів. У Кременчуці (Полтавська область) невідомі чоловіки побили журналіста Кременчуцької міської телерадіокомпанії «Кременчуцькі новини» Антона Воробйова, після чого його госпіталізували. У Києві нападу зазнав журналіст «СтопКору» Ілля Шевченко. Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України.

Також ІМІ зафіксував два випадки юридичного тиску. Серед них – судовий позов нардепа Іллі Киви проти Дениса Бігуса про захист честі, гідності та ділової репутації. Кива вимагає визнати недостовірним і спростувати відеоролик «Що знайшли на обшуку в Киви? Золото, вагон кешу і картини. ФОТО З ОБШУКІВ», який опублікували 1 грудня 2021 року. Також політик хоче стягнути з журналіста 2 мільйони гривень моральної шкоди.

Крім того, експерти ІМІ зафіксували по одному випадку нападів на офіси ЗМІ та інтернет-тиску. Зокрема, про обстріл редакції видання «Гордон» повідомив його власник Дмитро Гордон. Співробітники видання виявили слід від кулі на одному з вікон офісу, після чого викликали поліцію.

Кібербулінгу зазнала журналістка видання «Полтавщина» Дарина Синицька. У місцевих групах у фейсбуці про неї поширили фейк, що вона «маніяк, який видає себе за дівчину».

Порушення зафіксовано в дев'яти регіонах. У Києві зафіксовано дев’ять випадків, по два випадки – в Одесі та на Полтавщині. В інших областях – по одному випадку: на Вінниччині, Дніпропетровщині, Луганщина, Харківщині, у Херсоні та Черкасах.

https://detector.media