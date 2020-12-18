Міжнародні спостерігачі зафіксували на Донбасі російські "Гради"

Українська сторона Спільного центру координації і контролю повідомляє про чергові ознаки військової присутності в зоні безпеки, а також про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Про це в Facebook повідомив пресцентр штабу Об'єднаних сил Збройних Сил України.

Так, 8 грудня міні-безпілотний літальний апарат (БПЛА) Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) зафіксував 3 реактивні системи залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм) на полігоні поблизу населеного пункту Тернове, а 13 грудня патрулями СММ ОБСЄ було зафіксовано 21 реактивну систему залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм) поблизу н.п. Хрустальний. Усе озброєння розміщене з порушеннями лінії відведення, про що йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 14 грудня 2020 року.

Уже 11 грудня міні-БПЛА СММ ОБСЄ зафіксував радіолокаційну станцію "Дунай" поблизу населеного пункту Вербова Балка. Дана станція призначена для ідентифікації і супроводу повітряних об'єктів (цілей), радіус (дальність) дії якої - 160 км. Раніше, 16 лютого 2020 року, БПЛА СММ ОБСЄ дальнього радіуса дії вже фіксував активну РЛС "Дунай" біля тимчасово окупованого населеного пункту Вербова Балка.

Також у зоні ризику опинилася Донецька фільтрувальна станція - як один із тих об'єктів, що знаходиться у безпосередній близькості від лінії розмежування та здійснює питне водопостачання населених пунктів, як на підконтрольній Уряду України території, приміром, Красногорівка, Мар'їнка, так і споживачів, що проживають на тимчасово окупованій території у Донецьку, Ясинуватій тощо.

Так, 29 листопада 2020 року неподалік Донецької фільтрувальної станції БПЛА СММ ОБСЄ зафіксували 320-метрову траншею, що з'єднує між собою 6 бетонних споруд D-подібної форми, спрямованих у напрямку позицій Збройних Сил України (за оцінкою - облаштування вогневих позицій) та 50-метрову траншею з окопом квадратної форми (за оцінкою - це мінометний окоп), про що йдеться у щоденному звіті СММ ОБСЄ від 14 грудня 2020 року. Між іншим, про факт знаходження 27 листопада в житловому районі населеного пункту Ясинувата землерийної машини (ПЗМ-2) було зазначено в звіті СММ ОБСЄ від 28 листопада 2020, що свідчить про пов'язані між собою за логікою і місцем події.

Отже, представники збройних формувань РФ продовжують нехтувати своїми зобов'язаннями та грубо порушувати досягнуті домовленості щодо дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню, незважаючи на безпеку людей, які сьогодні проживають на тимчасово окупованій та на підконтрольній Уряду України території.

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