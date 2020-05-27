Міжнародне авіасполучення планують відновити з 15 червня - Степанов

Міжнародне авіасполучення планують відновити з 15 червня, також українці можуть виїхати в країни ЄС та Білорусь на автомобільному транспорті. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Якщо у вас є бажання виїхати в Білорусь або в країни ЄС на автомобільному транспорті, то ви можете це зробити. На сьогодні не існує жодних обмежень. Якщо ми говоримо про авіасполучення, то, згідно з планом виходу з карантину, пом'якшення карантину,.. воно відновлюється, починаючи з 15 червня", - сказав Степанов, відповідаючи на запитання, коли відкриється міжнародне сполучення.

Також голова МОЗ нагадав, що коли людина повертається в Україну, вона повинна встановити додаток "Дія вдома" та пройти самоізоляцію протягом 14 днів.