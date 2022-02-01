Міжнародний альянс інтелектуальної власності оцінив охорону авторського права в Україні у 2021 році

Міжнародний альянс інтелектуальної власності (IIPA) дав оцінку охороні авторського права і суміжних прав в Україні.

IIPA пропонує залишити Україну у Priority Watch List у так званому Списку 301. Цей Список є документом, в якому Торговий представник США щороку визначає перелік найбільш «піратських» країн світу.

Це фактичне визнання відсутності прогресу Уряду України в удосконаленні охорони авторського права і суміжних прав.

Серед негативних обставин Альянс зазначає про проблеми з колективним управлінням правами в Україні. Зокрема про втрату Українським музичним альянсом акредитації у сфері приватного копіювання, а також про діяльність УААСПу, що «продовжує діяти протягом 2019-2022 рр. без акредитації, продовжуючи тривалий хаос на ринку і проблеми з дотриманням закону».

Міжнародний альянс інтелектуальної власності наголошує на неприпустимості прийняття законопроекту 4537, що фактично ліквідує винагороду правовласників за так зване приватне копіювання. Він згадує про законопроект 5572, зазначаючи про те, що «якщо законопроект 5572 стане законом, це означатиме серйозний» відхід від реформи колективного управління в Україні і створення небезпечного прецеденту для всіх майбутніх акредитацій.

Щодо урядового законопроекту з новою редакцією Закону України «Про авторське право і суміжні права» Альянс вказує на низку зауважень до цього законопроекту. Зокрема, йдеться про застосування тарифів за приватне копіювання, ненадання виробникам фонограм виключних прав на публічне сповіщення і публічне виконання фонограм. Також засуджується занадто мала мінімальна компенсація за порушення авторського права і суміжних прав тощо.

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