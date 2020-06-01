Міжрегіональні автобусні перевезення відновили 10 областей

На третьому етапі ослаблення карантину в Україні були запущені міжрегіональні автобусні перевезення. Зокрема, з 1 червня такі перевезення відновили в 10 областях.

Про це в Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, з 1 червня Харківська, Полтавська, Черкаська, Одеська, Донецька, Луганська, Івано-Франківська, Тернопільська, Житомирська та Хмельницька області почали перші автобусні міжобласні перевезення.

"Що стосується інших регіонів - чекаємо рішення від їх обласних комісій по можливості ослаблення карантину і відновлення рейсів, - зазначив Криклій.

Також нагадаємо, Міністерство інфраструктури працює над тим, щоб відновити авіасполучення усередині країни трохи раніше планованих термінів.

Раніше повідомлялося, в Україні в понеділок, 1 червня, розпочався третій етап ослаблення карантину. Відкрили міжобласне повідомлення всіма видами транспорту. Крім того, можуть працювати спортзали, фітнес-центри та басейни за умови дотримання карантинних вимог.