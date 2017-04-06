Маги из «Битвы экстрасенсов» отомстили Пореченкову

Актер поплатился за неосторожную критику телешоу, ведущим которого был в течение семи сезонов.

Поначалу все выглядело даже забавно. На днях Пореченков в эфире «Нашего радио» вскользь обмолвился, что все происходящее в популярном шоу ТНТ «Битва экстрасенсов», попросту говоря, неправда.

«Я с ними долго работал. Все вранье! Да, полностью! — заявил актер. — А что тут не разглашать? Правду говорю!». Напомним, Михаил Пореченков был ведущим шоу на протяжении семи сезонов в 2007-2009 г.г.

Обиженные участники «Битвы экстрасенсов» массово прокомментировали заявление Михаила в том духе, что он «пиарится» и зря наговаривает на достойных людей. В какой-то степени поддержал актера только финалист одного из первых сезонов программы Зиррадин Рзаев. Он согласился, что в последних сезонах в «Битве…» много случайных людей, не обладающих каким-либо способностями. Вместе с тем Рзаев рассказал, что поддерживает с Пореченковым дружеские отношения, а однажды актер даже обратился к нему с просьбой «экстрасенсорно» помочь его знакомым.

В соцсетях стали шутить, что экстрасенсы наверняка попытаются отомстить Пореченкову, используя свои паранормальные способности. Кто бы мог подумать, что это окажется правдой…

— 31 марта около 16.00 Михаил Пореченков возвращался домой после репетиции в МХТ им. Чехова на своем автомобиле Toyota Land Cruiser. В районе Земляного Вала он вышел купить мороженого в супермаркете Billa, а когда вернулся, обнаружил в десяти метрах от автомобиля группу бывших участников шоу «Битва экстрасенсов», совершающих некий ритуальный обряд, — рассказала нашему изданию старший дознаватель ОВД «Земляной вал» майор Анастасия Долгих. — Застигнутые врасплох, участники ритуального действия покинули место инцидента. Михаил позвонил в полицию и уехал с места ЧП. При движении по Высокояузскому мосту автомобиль вдруг в буквальном смысле взмыл над дорогой, перелетел ограждение моста и рухнул в Яузу. К счастью, актер не пострадал, успев еще в полете покинуть автомобиль.

Потрясенный Михаил Пореченков проплыл около 70 м в ледяной воде. Фото: Instagram.com.

По всей видимости, Михаила Пореченкова спасла отличная физическая подготовка. По словам изумленных очевидцев, вымокший до нитки актер выбрался на берег, проплыв более 70 м в холодной воде, и двинулся в направлении метро «Таганская», выкрикивая слова песни «Врагу не сдается наш гордый варяг». Практически сразу в соцсетях появилось фото актера, плывущего по Яузе.

— Круг лиц, возможно причастных к инциденту, устанавливается, — также сообщила Долгих, отказавшаяся раскрывать другие подробности происшествия, сославшись на тайну следствия.

По информации нашего анонимного источника в МВД РФ, в ходе экстренно введенного плана «Перехват» в Москве был задержан известный участник шоу «Битва экстрасенсов» Влад Кадони. При себе задержанный имел многочисленные фотографии Михаила Пореченкова, а также маленькую человеческую фигурку высотой 7 см с вонзенной в нее иглой (т. н. «кукла вуду». — Ред.).

Ранее Кадони публично высказывал недовольство заявлением Михаила Пореченкова.

Редакции «Телепрограммы» удалось дозвониться до актера, который отказался от комментариев, однако сказал буквально следующее: «рот эта свора негодяев мне не заткнет». Руководитель пресс-службы ТНТ Валентина Киселева также воздержалась от комментариев.

Свою поддержку артисту уже выразили Константин Хабенский, Михаил Трухин, а также протоиерей Всеволод Чаплин.

Редакция Teleprogramma.pro следит за развитием событий.

http://teleprogramma.pro/news/225305/