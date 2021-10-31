Магнітні бурі в листопаді 2021: які дні будуть найнебезпечнішими

Магнітні бурі здатні заподіяти чимало проблем. Це явище відбувається через порушення магнітосфери Землі при занадто ефективному обміні енергії сонячного вітру з космічним середовищем. Від такого впливу у людей погіршується самопочуття, а техніка може давати збої в роботі.

Які дні в листопаді будуть найнебезпечнішими і як знизити вплив магнітної бурі на організм - читайте в матеріалі нижче.

За попереднім прогнозом вчених, магнітних бур в листопаді буде кілька. Перший сплеск очікується 2 листопада. Ця буря буде низької інтенсивності. Більш сильна очікується з 5 по 7 листопада. Пік цієї бурі припаде на 6 листопада. У ці дні можливе погіршення самопочуття і головні болі.

Середина листопада буде спокійною і наступна буря накриє Землю в період з 15 по 18 листопада. Вона теж буде середньої інтенсивності та небезпечним днем стане тільки 16 листопада.

Ще одна невелика буря очікується в кінці місяця - 29 листопада. Вона буде середньої інтенсивності, але може викликати погіршення самопочуття.

Знесилення

Головний біль

Погіршення настрою

Порушення сну

Перепад тиску

Прискорене серцебиття

Неможливість сконцентруватися

Швидка стомлюваність

Підвищена емоційність і дратівливість

Загострення хронічних захворювань

Які неприємності зі здоров'ям викликає магнітна буря

В першу чергу, в такі дні варто знизити фізичне і психоемоційне навантаження. Більше відпочивати, ні конфліктувати, ні перевантажувати свій організм.

Постарайтеся не менше двох годин на день проводити на свіжому повітрі

У раціоні уникайте жирної, смаженої, гострої та шкідливої їжі. Не зловживайте алкоголем, не паліть і не налягайте на каву та інші напої з кофеїном.

Постарайтеся повноцінно висипатися, робити зарядку.

Приймайте заспокійливу ванну перед сном, а вранці - контрастний душ.

Фізичні вправи важливі, але не варто вимотувати себе в спортзалах.

Людям з хронічними захворюваннями потрібно більше відпочивати, контролювати свій стан і тримати під руками необхідні ліки.

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