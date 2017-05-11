Майское Полнолуние - самое волшебное и мистическое время в году

Каждый календарный год жители Земли видят двенадцать, а иногда даже тринадцать полнолуний. Любое полнолуние, даже самое обычное - это сложное испытание для организма человека, и особенно для его нервной системы и психики.

Наша главная задача в этот период - сохранить душевное равновесие и хорошее самочувствие. А майское полнолуние - явление, в любом случае, неординарное. Не зря, все события в известном романе Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", происходят в мае, и при полной Луне. Мистическим, и даже пугающим является совпадение полнолуния с началом мая, а именно с Вальпургиевой ночью. В это время по поверьям происходит шабаш ведьм на Лысой Горе. И особым смыслом майское полнолуние наполняется, при совпадении с пасхальной неделей, как это было в прошлом году.

В этом году нам повезло - пугающих и зловещих предзнаменований и совпадений на этот раз не наблюдается, а как раз наоборот - есть смягчающие факторы. И главный из них, это то, что сегодняшнее полнолуние происходит в знаке Скорпиона. Прежде всего, это влияет на финансы и все, что с ними связано. Часто при полной Луне делают разнообразные обряды, нацеленные на приумножение материальных успехов. Современному человеку для этого не обязательно "плясать с бубном" или "купаться голым" при Луне. Летать в ступе или на метле не стоит даже и пытаться. Но, есть несколько простых и действенных способов для налаживания лучшего взаимодействия с денежными потоками.

Первое - это, конечно же, сила мысли. Постарайтесь сегодня в течение дня, и особенно поздним вечером, когда уже наступят 16-е лунные сутки, помечтать о богатстве. Представляйте себя хозяевами новой квартиры или дома, новой машины. Можно мысленно пройтись по красной дорожке в шикарном платье или костюме, представить себя на престижном курорте или в первых рядах на грандиозном концерте. Посадите мысленно фруктовый сад или виноградник, постройте рядом уютный дом, и вы уже существенно приблизитесь к исполнению вашей мечты.

Еще сегодня можно "зарядить купюру" - возьмите новенькую пятисотку, подойдут и сотенные и двухсотенные купюры (можно взять доллары или евро). С наступлением темноты станьте перед окном, в котором хорошо видна Луна, так, чтобы лунный свет падал на вас. Возьмите купюру и посмотрите сквозь нее на лунный свет. Представьте себе, что это мягкое лунное сияние наполняет вас. Вспомните три свои недавние покупки, которые вас особо порадовали.

Поблагодарите тех людей и те обстоятельства, благодаря которым вы сделали эти покупки, улыбнитесь. Отложите эту купюру себе в кошелек отдельно, и не тратьте до следующего полнолуния в Скорпионе.

Лилия Романова