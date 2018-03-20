Макаревич заявил, что россияне превратились в "злобных дебилов"

Лидер группы Машина времени предположил, что российские власти изобрели особые методики зомбирования, которые за три года превратили россиян в "злобных дебилов".

Известный российский музыкант и лидер группы Машина времени Андрей Макаревич заявил о том, что с россиянами в последние годы происходит что-то ужасное. Об этом он в воскресенье, 18 марта, написал на своей странице в Facebook.

К такому выводу Макаревич пришел после своей поездки в США. Музыкант опубликовал фото из своей поездки в США. По его словам, во время путешествия его поразило, насколько американцы "спокойнее, веселее и добрее" российских граждан.

При этом Макаревич отметил, что во время своего предыдущего визита в Соединенные Штаты три года назад он не замечал такого различия и сделал вывод, что с россиянами "происходит что-то ужасное".

В ответ на комментарий под сообщением о том, что на россиян повлияла "пропаганда", артист написал об ужасных изменениях россиян.

"Ей-богу, мне кажется, они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов", - написал он.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян считают, что Макаревич предал интересы России.

Напомним, в начале российской агрессии против Украины, Макаревич отмечал, что "такого количества вранья" не припомнит с брежневских времен.