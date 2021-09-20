Мало шансів, що сформується колективний імунітет від коронавірусу - Голубовська

Головний інфекціоніст, заслужений лікар Ольга Голубовська вважає, що мало шансів, що сформується колективний імунітет від коронавірусу. Про це вона заявила в ефірі телеканалу "НАШ", передає УНН.



"Колективний імунітет неможливий через нові варіанти збудника. У нас є люди, які тяжко хворіють, але двічі вакциновані. Уже всі знають, якщо після другої вакцини є побічні ефекти. Людей треба навчати - якщо ви вакциновані, особливо другий раз, то маєте якийсь час себе захищати", - заявила Голубовська.

Раніше Ольга Голубовська повідомляла, що відразу після вакцинації від коронавірусу людина знаходиться в стані інфекційного процесу - в таких умовах необхідно берегти себе особливо сильно.

"Людина, яка вакцинувалася, знаходиться в стані інфекційного процесу... У будь-якому випадку, якщо людина інфікується будь-яким збудником, вона входить в стан інфекційного процесу. У тому числі і вакциною. Йде певний інфекційний процес. Він постійно у нас в організмі проходить. Тому я постійно говорю, що якщо людина вакцинувалася, то вона повинна в найближчий тиждень дуже сильно себе берегти. Треба посилити засоби індивідуального захисту", - пояснювала лікар.

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.

Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримало вже понад 5,1 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже 11,4 мільйона щеплень.