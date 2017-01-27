"Манчестер Юнайтед" проиграл "Халлу" но прошел в финал. Кубок Лиги

Манчестер Юнайтед в один мяч проиграл Халлу (1:2) на выезде, но вышел в финал Кубка английской Лиги.

В первом матче МЮ обыграл Халл со счетом 2:0, а это значит, что сегодня Тигров устраивала только победа, которая бы перекрыла результат прошлого поединка.

Халл, вышедший на сегодняшний матч в далеко не основном составе, открыл счет в матче на 35-й минуте, когда пенальти реализовал Том Хаддлстоун. Отметим, что одиннадцатиметровый получился очень неоднозначным, Джонатан Мосс принял решение перестраховаться, хотя кроме обычной борьбы в штрафной трудно было что-то заметить.

МЮ, который сегодня играл приближенным к основе составом, отыгрался на 66-й минуте - Поль Погба в сутолоке в чужой штрафной протолкнул мяч в дальний угол. После гола Погба забивать мог как МЮ, так и Халл. У Юнайтед в перекладину после углового попал Маркос Рохо, а у Тигров - Умар Ньяссе.

На 85-й минуте Халл снова вышел вперед. Дэвид Мэйлер в касание прострелил штрафную, и Ньяссе с пяти метров не промазал. Таким образом, Халл в день рождение Жозе Моуриньо обыграл МЮ и прервал серию из 17 матчей без поражений Юнайтед, но все равно покинул турнир.

Помимо спорного пенальти в первом тайме Мосс, возможно, также допустил и еще несколько ошибок. Во второй половине, например, МЮ точно мог рассчитывать на одиннадцатиметровый после очевидно толчка Хаддлстоуна на Крисе Смоллинге.

В общем и целом, не показав яркой игры, МЮ вышел в финал Кубка английской Лиги, где встретится с Саутгемптоном, который вчера выбил Ливерпуль. Встреча состоится на Уэмбли 26 февраля.

Халл Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 (результат первого матча - 0:2) Голы: Хаддлстоун, 35 (с пенальти), Ниассе, 85 - Погба, 66

Халл Сити: Маршалл - Мейлер, Магуайр, Доусон, Таймон - Мэлони (Эвандро, 64), Хаддлстоун, Клукас - Диоманде (Эрнандес, 70), Бовен (Маркович, 59), Ниассе

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Дармиан, Джонс, Смоллинг, Рохо - Эррера, Каррик - Рашфорд (Феллаини, 90+2), Погба, Лингард (Руни, 79) - Ибрахимович

Предупреждения: Джонс, Рохо



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