"Манчестер Юнайтед" стал обладателем всех еврокубков

"Манчестер Юнайтед" стал лишь пятым клубом, который выиграл все три крупнейших еврокубка.

Об этом передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Победа над "Аяксом" со счетом 2: 0 в финале Лиги Европы УЕФА принесла манкунианцам трофей.

До сегодняшнего дня только четырем клубам удавалось выиграть все три главных еврокубковых турнира под эгидой УЕФА - Кубок европейских чемпионов / Лиги чемпионов, Кубок УЕФА / Лиги Европы и Кубок обладателей кубков.

Среди них были - "Бавария", "Ювентус", "Аякс" и "Бавария".

Примечательно, что первый еврокубок "Манчестер" выиграл в сезоне 1967/68, когда завоевал Кубок чемпионов. За ту команду выступали легендарные Джордж Бест и Бобби Чарльтон, а у руля стоял не менее известный Басби.

В сезонах 1998/99 и 2007/08 "МЮ" Алекса Фергюсона повторил достижение своих предшественников, а в 1991 году шотландский специалист привел "Юнайтед" к триумфу в Кубке кубков.

Рулевой "МЮ" Жозе Моуринью завоевал четвертый еврокубковый трофея в карьере и догнал по этому показателю Алекса Фергюсона, Нерео Рокко и Боба Пейсли.