Мангер прошел полиграф, но ГПУ отказывается принимать результаты

Подозреваемый в деле об убийстве Екатерины Гандзюк глава Херсонского областного совета Владислав Мангер заявил, что прошел проверку на полиграфе, которая якобы подтвердила его невиновность. Однако следствие Генпрокуратуры отказывается принимать результаты исследования.

Сегодня Мангер сообщил в Facebook о том, что прошел исследование с применением полиграфа. Его, по словам чиыновника, провела эксперт- полиграфолог Всеукраинской ассоциации полиграфологов, психолог Татьяна Пономарева. -->

Мангер утверждает, что полиграф подтвердил правдивость его ответов о том, что он не знал о планируемом нападении на Гандзюк, не принимал в нем никакого участия и не знает, где находится заказчик.

На бланке с результатами исследования, фото которого опубликовал Мангер, стоит печать херсонского частного предприятия Центр детекции лжи Ариадна.

Вместе с тем пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко сообщил в Facebook, что эти результаты не могут быть приняты следствием, так как Мангер не прошел экспертизу в специальном экспертном заведении, что требовал от него суд.

"Данное исследование проведено по его (Мангера, - ред.) собственной инициативе, вне уголовного производства, и его материалы не могут быть приняты во внимание органом досудебного расследования, поскольку при этом он не выполнил требования постановления следственного судьи и не прошел экспертизу в специальном экспертном заведении", - написал Лысенко.

В конце апреля пяти подозреваемым в покушении на убийство Гандзюк ГПУ изменила подозрение с совершения убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Следователи теперь считают, что у подозреваемых не было умысла убивать активистку. 7 мая обвинительный акт против них передан в суд.