Маріупольська захисниця стала “зіркою” світових ЗМІ

Валентина Константиновська з Маріуполя, яка вчилася захищати місто зі зброєю в руках, стала зіркою перших шпальт світових видань.

Читай також: Яке сьогодні свято – 21 лютого 2022: традиції, іменини та визначні дати

“Вчора наша Валентина Константиновська рванула не тільки український ФБ, а й світову провідну Quality пресу… Якщо літня маріупольська жінка готується до зустрічі ворога, то іншим вже точно соромно панікувати. А за кордоном стопудово прифігели від дами з зачіскою, манікюром і одягом в стилі королеви Єлизавети, яка не бідкається і тримається за поперек, а посміхається, вивчаючи, що їй робити зі зброєю”, – пише у Фейсбуці Олена Золотарьова, волонтерка з ГО “Сила людей”.

“Маю честь бути знайомим з цією неймовірною жінкою! Пані Валентина з початку війни, з 2014 року, системно допомогає української армії та добровольцям, – сотні маскувальних сіток, кікімор, чохли на міномети та артилерію, – це та багато іншого зробила вона своїми руками! Це сильний та надійний боєць, з яким можна йти у розвідку!”, – зазначив у своєму дописі Валерій Авер’янов, організатор медцентру Dr.Verum.

https://www.amazingukraine.pro