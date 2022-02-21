Маріупольська захисниця стала “зіркою” світових ЗМІ

21 февраля 2022, 15:17
 Общество

Валентина Константиновська з Маріуполя, яка вчилася захищати місто зі зброєю в руках, стала зіркою перших шпальт світових видань.

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“Вчора наша Валентина Константиновська рванула не тільки український ФБ, а й світову провідну Quality пресу… Якщо літня маріупольська жінка готується до зустрічі ворога, то іншим вже точно соромно панікувати. А за кордоном стопудово прифігели від дами з зачіскою, манікюром і одягом в стилі королеви Єлизавети, яка не бідкається і тримається за поперек, а посміхається, вивчаючи, що їй робити зі зброєю”, – пише у Фейсбуці Олена Золотарьова, волонтерка з ГО “Сила людей”.

3 людини та текст «THE TIMES 1.45to subscriber Monday February 2022 thetimes.co.uk 73706 2.20 Under pressure Best for Six Nations The diary of an ICU nurse Times2 Sport Leaders in final push to Real snow sends Winter avert Ukraine invasion Games into meltdown Meeting with Putin amid claims attack scheduled for Wednesday planned worse' tellpolace werei Blow»

“Маю честь бути знайомим з цією неймовірною жінкою! Пані Валентина з початку війни, з 2014 року, системно допомогає української армії та добровольцям, – сотні маскувальних сіток, кікімор, чохли на міномети та артилерію, – це та багато іншого зробила вона своїми руками! Це сильний та надійний боєць, з яким можна йти у розвідку!”, – зазначив у своєму дописі Валерій Авер’янов, організатор медцентру Dr.Verum.

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