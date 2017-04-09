Марафон в Киеве: список улиц, где будет ограничено движение

Сегодня, 9 апреля, движение транспорта по Московскому мосту в Киеве будет ограничено в связи с проведением марафона Nova Poshta Kyiv Half Marathon 2017.

Об этом сообщают организаторы забега, пишет сайт марафона. Так, будет ограждена одна полоса для встречного транспорта от перекрестка проспекта Бандеры и Оболонского проспекта до пересечения проспекта Ватутина и бульвара Перова.

Сегодня также будет ограничено движение на следующих улицах:

- Днепровский спуск с 9:00 до 10:30 перекрыто подъем и спуск возле моста Метро

- Набережное шоссе с 8:00 до 10:30 перекрыто движение в обе стороны от моста Метро до Контрактовой площади,

- с 9:00 до 12:40 перекрыто движение от Боричевого спуска до моста Метро

- Набережно-Крещатицкая с 8:30 до 12:40 перекрыто движение в промежутке от Боричевого спуска до Гаванского моста;

- Гаванский мост с 09:00 до 11:40 перекрыто движение в сторону моста Георгия Фукса (Московского);

- ул. Набережно-Рыбальская с 09:30 до 10:40 перекрыто движение в сторону моста Георгия Фукса;

- от Георгия Фукса с 09:30 до 10:50 перекрыто движение в сторону Левого берега до остановки "Парк Дружбы Народов", тут будет организовано реверсивное движение в полосе встречного движения;

- ул. Трухановская с 8:00 до 12:50 перекрыто движение в обоих направлениях;

- Владимирской спуск с 8:30 до 13:00 перекрыто движение в обоих направлениях.

На вышеупомянутых улицах будет ограничено движение всех видов транспорта: в том числе общественного и велосипедного.

"Одно из обязательств организаторов перед IAAF (Международная ассоциация легкоатлетических федераций) - осуществить перекрытие трассы для движения любого транспорта. В связи с этим в Киеве будет ограничено автотранспортное движение восьмого и девятого апреля", - говорится в сообщении.

Движение в районе Петровки и Московского моста будет затруднено, поэтому организаторы рекомендуют выбирать альтернативный маршрут для передвижения по городу.