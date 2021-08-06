Марчука поховають на Байковому кладовищі - розпорядження Кабміну

Першого голову Служби безпеки України, експрем'єр-міністра і колишнього міністра оборони Євгена Марчука поховають на Байковому кладовищі в Києві.

Відповідне розпорядження Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль підписав 5 серпня. Його опублікували на сайті уряду.

Згідно з документом, уряд виділив із резервного фонду 198 тис. грн на відшкодування витрат, пов'язаних із похованням.

Окрім того, Міністерству оборони і СБУ доручили вжити заходів, необхідних для віддання військових почестей Марчуку.

Євген Марчук помер 5 серпня на 81-му році життя. За інформацією СБУ, причиною смерті стало загострення проблем із серцем після коронавірусної інфекції. Прощання з Марчуком відбудеться 7 серпня в Будинку офіційних прийомів на вулиці Грушевського, 22, у Києві.