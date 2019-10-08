Марсоход Curiosity нашел древний оазис на Марсе

Марсоход Curiosity обнаружил свидетельства существования "древнего оазиса" на поверхности Красной планеты. Как сообщает NASA, открытие было сделано во время изучения образцов горных пород, которые марсоход собрал в кратере Гейла.

По мнению исследователей, потоки воды стекали по стенам кратера к его основанию, оставляя на стенках узоры. Изучив горные породы, ученые обнаружили следы минеральных солей, что свидетельствует о наличии мелких соленых водоемов в этом регионе.

Исследователи изучили образцы породы, которые были собраны на отрезке осадочных пород, который называется Остров Саттон. Ученые уже знали, что в этом регионе были периоды засухи, но новые образцы показали им, что вода превращалась в "рассол" из солей.

Как правило, когда озеро полностью высыхает, оно оставляет за собой груды сухих кристаллов соли. Но соли на Острове Саттон другие. Во-первых, это минеральные соли, а не поваренная соль. Кроме того, они смешаны с осадком, что говорит о том, что они кристаллизовались во влажной среде - возможно, прямо под испаряющимися неглубокими водоемами, которые были наполнены соленой водой.

По мнению исследователей, в далеком прошлом Остров Саттон напоминал соленые озера на плато Альтиплано в Южной Америке. Потоки и реки, текущие с горных хребтов в это засушливое высокогорное плато, ведут к закрытым бассейнам, как у древнего кратера Гейла на Марсе. Озера на Альтиплано сильно подвержены влиянию климата - так же, как кратер Гейла.

Вместе с тем, исследователи пока не могут с точностью назвать время, когда на Марсе существовала жидкая вода и когда она начала высыхать. Они надеются, что им удастся найти ответ на этот вопрос, когда Curiosity получит данные изучения региона, получившего название "сульфатно-насыщенный участок". Вероятно, он сформировался в условиях еще более сухого климата.

Кратер Гейла - это древний ударный кратер, вода и ветер слой за слоем наполнили его дно осадочными породами. После того, как они затвердели, порывы ветра "вырезали" в них скалу, которая получила название гора Шарп.

Ранее международная группа ученых провела комплексный анализ поверхности Марса и обнаружила окаменелости, в которых, предположительно, могли сохраниться следы жизни. По словам исследователей, обнаруженные ими залежи железа напоминают останки на Земле, в которых находились ископаемые.