Масковий режим не передбачений у парках і скверах - МОЗ внесло зміни

У МОЗ внесли зміни до постанови про обмеження носіння масок у регіонах червоної зони епіднебезпеки.

Про це інформує пресслужба МОЗ.

Так, згідно з цими змінами, масковий режим не передбачений у парках і скверах, як це помилково зазначили у своїх новинах деякі ЗМІ. Водночас носіння масок є обов'язковим у закладах охорони здоров'я та освіти, підземних переходах, зупинках громадського транспорту та інших територіях загального користування за неможливості дотримання фізичної дистанції не менше як 1 метр, - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що тією ж постановою від 22 березня Кабмін змінив правила перетину кордону, і відтепер іноземці та особи без громадянства при в'їзді в нашу країну повинні мати при собі негативний ПЛР-тест, зроблений не більш як за 72 години до перетину кордону.

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