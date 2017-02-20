Масленица: история, обычаи и традиции праздника

Масленица - славянский традиционный праздник, который отмечается в течение недели перед Великим постом. В 2017 году масленичная неделя начинается сегодня, 20 февраля, и продлится до воскресенья, 26 февраля.

Перед Масленицей в воскресенье согласно традиции тех времен было необходимо в обязательном порядке посетить родственников, соседей и друзей, а также пригласить их в гости.

Сразу после нее в понедельник, 27 февраля, стартует Великий пост.

Праздничная неделя делилась на Узкую Масленицу, включающую в себя 3 первых дня, и Широкую, которой отвели оставшиеся 4 дня.

В первую половину наряду с праздничными мероприятиями разрешалось вести работы по хозяйству, а во вторую уже никто не работал - все в полную силу предавались праздничным утехам.

Всю неделю пеклись вкусные и сытные блины. Их ели дома, в гостях, на уличных гуляниях

Масленичная неделя

Вся неделя делится на два периода: Узкая Масленица - понедельник, вторник и среда и Широкая Масленица - четверг, пятница, суббота и воскресенье.

В первые три дня можно было заниматься хозяйственными работами, а с четверга все работы прекращались. При этом каждый день Масленицы имел свое название и предназначение.

Понедельник - встреча

В этот день происходило начало Узкой Масленицы. По традиции утром свекор со свекровью отправляли невестку на день к отцу и матери, а вечером сами приходили к сватам в гости и обсуждали время и место гуляний, определялся состав гостей.

В этот день уже начинали печь блины. Отмечается, что первый испеченный блин в понедельник отдавался малоимущим на помин усопших.

В этот день устраивали и раскатывали ледяные горки. В старину верили, что чем дальше катятся салазки или сани, чем громче шум и смех над ледяной горкой, тем лучше будет урожай и длиннее уродится лен.

Из соломы делали чучело Масленицы, одевали его в старую женскую одежду, насаживали чучело на шест и с пением песен возили на санях по деревне. Затем это чучело ставили на снежной горе, с которой и начиналось катание на санях.

Вторник - заигрыши

В этот день происходили смотрины невест. Все масленичные обряды, по сути, сводились к сватовству, чтобы после Великого поста сыграть свадьбу. С утра молодые люди приглашались кататься с гор, поесть блинов. Звали родных и знакомых.

Среда - лакомка

По традиции в этот день зять приходил к теще на блины, которые она сама пекла. В этот день все хозяюшки готовят различные вкусности в больших объемах и украшают ими богатый стол, но блины естественно на первом месте. Также в этот день теща демонстрировала расположение к зятю и приглашала его на угощенье.





Четверг - разгул

С этого дня начиналась Широкая Масленица, когда все хозяйственные работы прекращались, а празднования разворачивались во всю ширь.

В деревнях в складчину (сообща) варили пиво.

С этого дня Масленица гуляли с утра до вечера. Народ предавался всевозможным потехам, ледяным горам, балаганам, качелям, кулачным боям, шумным пирушкам.

В этот день чтобы помочь солнцу прогнать зиму, люди устраивают по традиции катание на лошадях "по солнышку" - то есть по часовой стрелке вокруг деревни. Это было самым любимым и красивым масленичным обрядом.

При этом главным действием в четверг был штурм и дальнейший захват снежного городка. Смысл широкого четверга, как и всей Масленицы - выплеск накопившейся за зиму негативной энергии и разрешение различных конфликтов между людьми.

Пятница - тещины вечерки

В этот день с ответным визитом теща приходила в гости к зятю. Блины в этот день пекла дочь - жена зятя. Теща приходила в гости со своими родственниками и подругами. Зять должен был продемонстрировать свое расположение к теще и ее близким.

Целый ряд масленичных обычаев в этот день был направлен на ускорение свадеб и содействию молодежи в нахождении себе подходящей пары.

Суббота - золовкины посиделки

Молодые невестки приглашали в гости к себе золовок и других родственников мужа. Если золовка не была замужем, то невестка приглашала своих незамужних подруг, если сестры мужа уже были замужние, то невестка звала свою замужнюю родню. Невестка обязана была одарить своих золовок подарками. Масленица была, как бы предлогом собраться и посудачить

В этот день в церкви совершается празднование Собора всех преподобных отцов.

Воскресенье - проводы

В этот день состоялась кульминация всей масленичной недели. В воскресенье происходило заговенье перед началом Великого поста. Все близкие люди просили друг у друга прощения за все причиненные за год неприятности и обиды. И простить про себя с чистым сердцем их же за такие же действия, которые случайно или умышленно были причинены

Вечером в Прощеное воскресенье поминали усопших, ходили на кладбище прощаться с своими родственниками.

Остатки праздничной еды сжигали, посуду тщательно мыли.

В этот день на огромном костре сжигают соломенное чучело - главную героиню праздника Масленица, олицетворяющее уходящую зиму. Чучело устанавливают в центре огромного костра и прощаются с ним шутками, песнями, танцами. Ругают зиму за морозы и зимний голод и благодарят за веселые зимние забавы. После этого чучело поджигают под веселые возгласы и песни. Затем молодежь прыгает через костер и этим состязанием в ловкости и завершается праздник Масленицы.

По материалам Сегодня.ua, 7ya-media.com