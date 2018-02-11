Масленица: каждый день Блинной недели - особый (история и традиции)

В этом году празднование любимого у украинцев праздника Масленицы наступает 12 февраля и продлится по 18 февраля.

Всю Масленичную неделю мы можем баловать себя и своих близких блинчиками. Не ленитесь каждый день печь это лакомство, ведь уже 19 февраля начнется Великий пост, поскольку Масленица является подготовительной неделей к Предпасхальному Великому посту. О традициях и особенностях празднования Масленицы ГолосUA расспросил этнографов и священнослужителей.

Веселись - не сиди на печи, на улицу выходи

Масленица - славянский традиционный праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим постом. Этот праздник сохранил в своей обрядности ряд элементов славянской мифологии. В народном календаре восточных славян праздник маркирует границу зимы и весны, а также Мясоеда и Великого поста. Славянская Масленица является аналогом карнавала в европейских странах. В широком смысле Масленица - это праздник проводов зимы и встречи весны. Это общеславянское торжество, аналог западноевропейского карнавала. Она знаменует встречу времен года. Исконные мифологические корни со временем "обросли" христианскими смыслами, и это особенно очевидно в последний день Масленицы - Прощеное воскресенье.

На Руси Масленица всегда была одним из самых любимых праздников. Веселье длилось всю неделю, отмечали Масленицу с утра до вечера - так было и во времена язычества, и после принятия христианства. При этом наши предки считали, что игнорировать праздник и отсиживаться дома, когда гуляют все, равносильно тому, чтобы самому накликать беду в свой дом. Ведь именно Масленицу связывали с приходом весны и отчетом нового урожайного года - стало быть, как встретишь, так и проведешь. Хочешь скучать и жить в бедности - тогда, пожалуйста, сиди на печи, а хочешь есть всласть и весь год не знать хлопот - выходи на улицу, веселись, объедайся блинами и разносолами. В эти дни даже добропорядочным христианам позволялись всяческие излишества - обжорство, злоупотребление спиртным и даже кулачные драки до крови. Дрались один на один и стенка на стенку, и всем при этом было весело.

Народный праздник Масленица - это не только борьба с зимой, всевозможные обряды и обычаи, веселые гулянья, смотрины невест и проводы холодного времени года. Это весенний праздник, который знаменует обновление жизни, пробуждение природы. В традициях Масленицы также есть поминальная обрядовость, поскольку жизнь и смерть всегда идет об руку. Это выражено в демонстрации почитания умерших, посещении кладбищ и даже "похоронах" чучела Масленицы.

В народе Масленицу называли еще "объедухой". Действительно, почти всю Масленичную неделю люди объедались скоромной пищей: мясом, потрохами, яйцами, салом, сливочным маслом, молочными продуктами: сыром, творогом, сметаной. Наедались впрок, ведь скоро Великий пост, который длится целых 40 дней.

Этнограф Галина Олейник говорит, что украинцы последнюю неделю перед Великим постом издавна отмечали приготовлением вареников с творогом и сметаной. Этнограф уверяет, что традицию - печь блины - в Украину принесла советская власть, и Масленица якобы "рассматривалась как массовые гуляния пролетариата в честь встречи зимы с весной, а блины символизируют солнце".

Каждый день Блинной недели - особый

Масленицу празднуют целую неделю - семь дней, и этот период так и называется Масленичная неделя. Масленичная неделя состоит из Узкой и Широкой Масленицы. В Узкую Масленицу (первые 3 дня) крестьяне разрешалось заниматься хозяйственными работами, но с наступлением Широкой Масленицы работать запрещалось.

Одним из основных угощений и символом Масленицы являются блины. Их пекут каждый день с понедельника, но особенно много - с четверга по воскресенье. В последний день Масленицы наступает Прощеное воскресение - день, когда все просят друг у друга прощения, чтобы вступить в Великий пост с очищенной душой.

Каждый из семи дней Масленичной недели имеет свое название и свои традиции празднования. Первый день Масленицы в этом году наступает 12 февраля, в понедельник - называется он "Встреча". По обычаю в понедельник нужно мастерить чучело. В старину чучело изготавливали из соломы, наряжали в женские одежды и катали на санях. Затем это чучело устанавливали на вершине снежной горы, где оно стояло до окончания Масленичной недели. По традиции каждая хозяйка в первый день Масленицы будет накрывать праздничный стол и печь блины. В этот день принято приглашать гостей и угощать их блинами.

13 февраля, во вторник, наступает "Заигрыш". В старину этот день Масленицы особо любила молодежь - парни и девушки. Они уделяли друг другу знаки внимания, знакомились, катались на санях. Девушки, желающие поскорее выйти замуж, во второй день Масленицы угощали парней блюдами, которые сами приготовили. Среди прочих блюд почетное место, конечно, уделялось блинам.

14 февраля, среда, - этот день называется "Лакомка". С этого дня наступает время больших праздничных застолий и разносолов. Кроме блинов, хозяйки готовят другие вкусные торжественные блюда. В среду, 14 февраля, зятья вместе со своими женами обязательно должны ходить в гости к теще - на блины.

15 февраля, четверг - этот день называется "Разгул", и само название говорит за себя. С четверга обычно начинаются праздничные гуляния. В старину люди не работали по хозяйству, а посвящали все время веселью.

16 февраля, пятница - "Тещины вечерки". В этот день по традиции теща должна угощать зятя блинами, но для этого зять должен позвать мать своей жены к себе в гости. Кроме тещи и зятя, за столом в этот день собираются все домочадцы, желающие отведать вкусных блинов.

17 февраля, в субботу, наступают "Золовкины посиделки". На Масленичной неделе не только тещи угощают мужей своих дочерей блинами, но молодые хозяйки показывают свои кулинарные способности. Для этого они приглашают к себе всех родственников, подают на стол различные угощения и, само собой, блины. После окончания праздничного застолья старшая женщина семейства должна высказаться по поводу молодой хозяйки - либо похвалить, либо поругать ее. Если, по ее мнению, блины не удались, она дает свои наставления, чтобы в следующую Масленицу невестка исправила все свои ошибки.

18 февраля, в воскресенье наступают "Проводы Масленицы". В этот день заканчивается Масленичная неделя. Этот день также называют Прощеным воскресеньем. По традиции люди просят друг у друга прощения. В последний день Масленицы проходят шумные гуляния, народ провожает зиму и встречает весну. Накрывается богатый праздничный стол, где почетное место занимают блины.

Готовимся к Великому посту

Масленица имеет дохристианское происхождение, отметил протоиерей Георгий Коваленко, а христианская церковь никогда не отменяла народных традиций, она наполняла их новым смыслом. Когда-то Масленица была праздником весны и солнца. Сейчас мы говорим, что наше Солнце - это Христос, и мы его прославляем в эти дни. А весна для верующего человека - это пост, который следует за Масленицей, и называют его весной души. Празднование Масленицы для верующих приобретает несколько иной смысл. Наша радость, наши гуляния, наши развлечения должны быть такими, чтобы за них не было стыдно перед Богом. Эта радость может быть чистой и светлой, если она не сопряжена с грехом, с утратой человеческого облика, разжиганием страстей, которые приносят вред для души человека. В этом смысле церковная Масленица - это постепенное угасание всего разгульного и карнавального. При этом церковь не запрещает народные гуляния, блины и театральные выступления. Просто все должно быть в меру, чтобы потом не было стыдно в первую неделю Великого поста. Что касается переедания во время Масленицы, то никто из нас не сможет наесться, если будет есть лишнее. Христианин должен быть умеренным в пище, независимо от того, пост сейчас или Масленица. Мы всегда должны быть воздержанны от излишеств. Лишнее никогда не бывало на пользу, как в телесном, так и в духовном смысле.

Приближающееся празднование Масленицы, за которым следует предпасхальный Великий пост, заставляет каждого православного христианина задуматься о духовном очищении. Люди в наше время часто забывают о традициях и целях поста. Зачастую люди пост воспринимают как диету, попытку скинуть лишний вес, отметил протоиерей. Отец Георгий пояснил, что на Масляную мы уже не вкушаем мясной пищи, но можем есть масло, сыр и яйца. Надо постепенно готовить себя физически и духовно к вступлению в Великий пост.

Священнослужитель подчеркнул, что пост - это время, прежде всего, покаяния. Мы постимся телом для того чтобы легче было поститься душе. В этом смысле вопрос пищи в пост - второстепенный, а не первостепенный. Как говорил митрополит Владимир, главное в пост - не есть друг друга. Существуют определенные традиции как в пище, так и в поведении. Пост - это не только ограничение в пище - отказ от мясной, рыбной и молочной еды - это также и отказ от разного рода удовольствий и развлечений. При этом отказ - это не цель, цель - приобретение, поскольку в пост мы приобретаем добродетели. Потому пост всегда сопряжен с молитвами, покаянием и добрыми делами. Цель Великого поста - это Пасха. Мы день за днем проходим через пространство Великого поста с ограничениями в пище и развлечениях для того чтобы достичь светлого радостного праздника Воскресения Христова.

Людмила Вербицкая