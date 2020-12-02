Масове тестування в Україні стало можливим: вчені розробили новий тест на COVID-19

Українські вчені розробили новий ІФА-тест на антиген, за допомогою якого можна тестувати один мільйон людей на добу. При чому тест є надчутливою альтернативою ПЛР-тестуванню, але на результат необхідно чекати лише 2 години 30 хвилин. Про це повідомляють на сайті компанії, передає УНН.

"При використанні тест-системи DIA(R)-SARS-CoV-2-Ag-R масове виявлення контагіозних носіїв вірусу мінімум у 2 рази дешевше. Сучасний стан інфраструктури лабораторій в Україні дозволяє виробляти до 1 мільйона тестів в день", - зазначають вчені "Діапроф-Мед".

Суттєвою перевагою нового тесту на антиген є те, що він проводиться як з використанням стандартного устаткування для ІФА, так і автоматичних імуноферментних аналізаторів відкритого типу з використанням валідованого протоколу постановки аналізу.

За словами вчених-розробників, саме наявність "відкритої" системи тестування з доступністю відносно простої технології обробки зразків, робить аналіз доступним, практично на будь-якому рівні закладів охорони здоров'я.

Епідеміологи вважають, що зупинити поширення коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні можна за допомогою всеосяжного, безкоштовного і масового тестування населення.