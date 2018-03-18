Массовые нарушения в аннексированном Крыму: людям угрожали, чтобы они голосовали

Активист крымскотатарского национального движения Нариман Джелял заявил о ряде фактов давления на избирателей в рамках выборов российского президента на территории аннексированного Крыма, сообщает "Крым.Реалии".

"Студентов старосты или коменданты общежитий третируют по телефону, их заставляют под угрозой потенциальных неприятностей пойти на участок, отфотографировать бюллетени. Подобные сообщения получаем из различных медицинских, образовательных учреждений, где соответствующие должностные лица осуществляют обзвон членов трудовых коллективов, выясняя, ходили ли они на избирательные участки или нет. Фактически обмануть нет возможности, так как есть четкий контакт с избирательными комиссиями, которые тут же сообщают, являлся ли этот человек2, - приводит пример активист.

Джелял также отметил, что на территории аннексированного Крыма нет независимого наблюдения за выборами.

Крымская правозащитная группа и ранее фиксировала факты давления на крымчан, в частности, руководство предприятий угрожало увольнением сотрудникам-крымским татарам, если они не пойдут голосовать на выборы.

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