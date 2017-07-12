Мать российского контрактникаа Агеева просит Порошенко "помиловать" сына: видео

Мать плененного под Луганском российского боевика Виктора Агеева обратилась к президенту Петру Порошенко с просьбой "помиловать" ее сына.

Соответствующее видео опубликовано в Youtube-канале российской Новой газеты.

В своем видеообращении Агеева отметила, что не понимает, как ее сын попал в зону боевых действий на востоке Украины.

"Меня спрашивают, как же могло так произойти, что случилось непоправимое с ним, как он попал туда... Но я могу сказать одно: в семье обсуждалась служба по контракту. Я сама в неведении и до сих пор не могу понять, как случилось, что мой ребенок, и кто так на него повлиял, что он очутился в тех местах", - сказала женщина.

Агеева заявила, что "надеется на милосердие" Порошенко. По ее словам, если президент "помилует" воевавшего против Украины российского военнослужащего, то "это будет для него большой жизненный урок".

Также россиянка говорит о возможности обмена и просит Порошенко разрешения на свидание с сыном.

28 июня 2017 года СМИ сообщили, что в АТО ликвидирована ДРГ оккупантов: в плен попал россиянин Виктор Агеев, контрактник из Алтайского края. Позже в Минобороны РФ заявили, что он в мае 2016 года уволился в запас и службу по контракту не проходил. В то же время, мать Агеева сообщила, что ее сын в мае этого года прислал ей фотографию приказа о присвоении ему звания ефрейтора. Сам Агеев в интервью ТСН подтвердил, что он является военным- контрактником вооруженных сил РФ. Он содержится в СИЗО города Старобельска.

Против Агеева открыто производство по статье о создании террористической группы или организации (ч.1 ст. 258-3 УК). Ему избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца.