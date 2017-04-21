Матч "Динамо" - "Шахтер": сегодня в Киеве будут действовать ограничения на трех станциях метро

В Киеве сегодня с 19:00 до 20:00 будет закрыта на вход и выход станция метро "Олимпийская". Связано это с проведением матча чемпионата Украины по футболу между столичным "Динамо" и донецким "Шахтером", сообщает пресс-служба подземки.

Кроме того, станции "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" на выход и вход соответственно. "На время закрытия поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки", - уточнили в пресс-службе.

"После окончания матча возможно ограничение на вход для пассажиров станций метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". В случае необходимости также будут задействованы дополнительные резервные составы", - говорится в сообщении.

Как известно, на НСК "Олимпийский" сегодня состоится центральный матч чемпионата Украины по футболу.