Матч Ліги чемпіонів ПСЖ - "Істанбул" перервали через расистські образи з боку резервного судді

У Парижі перервали матч Ліги чемпіонів між французьким клубом "Парі Сен- Жермен" і турецькою командою "Істанбул ББ".

Про це повідомляє видання France 24.

На початку гри суддя видалив з лавки запасних футболіста турецького клубу Демба Ба. Після обговорень гравці та тренери "Істанбулу" пішли в роздягальню. За ними послідували представники ПСЖ.

Причина - расистське висловлювання резервного судді Себастьяна Колческу на адресу Ба. За повідомленнями видання L'Equipe, арбітр нібито назвав його "негром".

На офіційному сайті УЄФА повідомляється, що матч перерваний. Інші подробиці поки не повідомляють.

На матчі працює румунська бригада арбітрів. Головний суддя - Овідіу Хацеган, його помічники - Октавіан Шовре і Себастьян Георге, четвертий суддя - Себастьян Колческу.

Бабель

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