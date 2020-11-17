Матч ЛІги націй Швейцарія - Україна 17 листопада не відбудеться - Blick

Сьогоднішній футбольний поєдинок 6-го туру Ліги націй Швейцарія - Україна не відбудуться через велику кількість випадків коронавірусу в українській команді.

Про це повідомляє видання Blick.

Місцева влада Люцерна заборонила проведення матчу. На карантин хочуть відправити всю збірну України, а це значить, що поєдинок Швейцарія - Україна найближчим часом точно не відбудеться. Українська сторона готова дозаявити гравців і провести матч у середу. УЄФА веде переговори з місцевою владою, щоб вирішити ситуацію і зіграти сьогодні.

Якщо буде прийнято рішення про технічну поразку збірної України, команда вилетить до Дивізіону B Ліги націй.

Українська асоціація футболу поки не коментує ситуацію.

Раніше стало відомо, що коронавірус перед матчем зі Швейцарією виявили ще у трьох гравців збірної України - Руслана Малиновського, Сергія Кривцова та Жуніора Мораеса. Місяць тому Кривцов і Мораес вже перехворіли на коронавірус. УЄФА це врахувала і допустила футболістів до гри.

Матч Швейцарія - Україна мав відбутися у вівторок на "Свісспорарені" у Люцерні і розпочатися о 21.45.

У паралельній зустрічі групи А4 Ліги націй в Севільї зійдуться збірні Іспанії та Німеччини.

Турнірне становище команд в після 5-ти турів: Німеччина - 9 очок, Іспанія - 8, Україна - 6, Швейцарія - 3.