Матч "Шахтар" - "Рома" у Києві відбудеться без глядачів

Матч-відповідь "Шахтар" - "Рома" у 1/8 фіналу Ліги Європи пройде без глядачів на НСК Олімпійський. У Києві посилили обмеження.

Про це РБК-Україна розповів секретар Київради Володимир Бондаренко.

"Починаючи з четверга, проведення спортивних змагань на території Києва буде без глядачів. Це обмеження буде діяти найближчі три тижні", - сказав Бондаренко.

В документі за підсумками засідання столичної комісії з ТЕБ та НС зазначено, що заборона на проведення матчів з глядачами діє на ігри внутрішніх, так і міжнародних змагань "до стабілізації епідемічної ситуації в Києві".

Початок матчу "Шахтар" - "Рома" у четвер о 19:55.

Зазначимо, що 21 березня в Києві відбудеться матч чемпіонату України між "Динамо" та "Рухом". Зустріч теж відбудеться на "Олімпійському".

Раніше "Шахтар" скоротив продаж квитків до 20% від місткості стадіону на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти італійської "Роми". Це було зроблено з урахуванням погіршення ситуації з коронавірусом.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що матч Ліги Європи між "Шахтарем" і "Ромою" може стати новим Буковелем у зв'язку з нинішньою ситуацією з COVID-19.