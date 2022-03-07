Матері та дружини українських воїнів просять росіянок зупинити війну

Російські військові несуть Україні смерть, розруху та сльози, тож не дивно, що їх зустрічають на нашій землі як ворогів.

Про це йдеться у зверненні матерів та дружин України до матерів і дружин російських військових.

"Той, хто називав себе братом, підло увірвався зі зброєю в наш дім і забрав життя тисяч наших воїнів! Наші сини та чоловіки, батьки та брати по праву захищали свою землю, свою Батьківщину, свій дім та сім'ю. І весь народ ховає їх як героїв. А у вас? З якою метою ваші чоловіки йдуть на чужу землю? Вони несуть нам смерть, розруху та сльози... Їх ніхто тут не чекає, коли вони приходять зі зброєю в руках. Тож не дивуйтеся, що їх тут зустрічають як ворогів. А ви потім зустрічаєте вантаж-200. В ім'я чого ВАШИХ синів посилають на забій? Чи потрібне вам буде життя без дорогих вам та близьких серцю людей? Багато хто з нас вже тепер точно знає – НІ! Поховавши їх, сховайте живцем і себе! Чи потрібне вам таке існування?!" – йдеться у зверненні.

Українки закликають росіянок не вірити отруйній кремлівській пропаганді, яка налаштовує громадян країни-агресора проти українців.

"Повірте нам – не пропагандистам, а простим українським жінкам! Україна – мирна країна, ми зараз просто захищаємо свою землю, ми ні на кого не нападали та не збираємось. Українці просто хочуть ЖИТИ, працювати, ростити дітей, радіти, розвиватися, подорожувати, з упевненістю дивитись у майбутнє, мріяти!... Невже ви не хочете того ж? То навіщо ж нам воювати один з одним?" – зазначається у зверненні.

Притомних росіянок просять зробити все, щоб не гинули їхні сини і мирні громадяни та захисники України.

"Підніміть свій голос проти цього безумства – саме ви заради своїх дітей можете зупинити його! Виходьте на площі своїх міст та протестуйте! Скажіть "НІ" смерті, скажіть "ТАК" життю ваших дітей та онуків!" – йдеться у зверненні.

Президент РФ Володимир Путін 24 лютого оголосив війну Україні і розпочав масштабне вторгнення. Російські війська обстрілюють та знищують об'єкти інфраструктури, здійснюють масовані обстріли житлових районів українських міст та селищ із використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Україна скерувала позов проти Російської Федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі.