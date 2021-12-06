Мати шістьох дітей засадила ніж у чоловіка під Києвом

Жінка звинуватила хуліганів і вимагала знайти нападників.

У передмісті Києва мати шістьох дітей встромила ніж у свого цивільного чоловіка.

Щоб уникнути відповідальності, подружжя намагалося видати інцидент за напад незнайомців, повідомляє пресслужба поліції Київської області 6 грудня.

Між цивільним подружжям виникла сварка, яка переросла в бійку. 50-річна жінка вдарила ножем свого 69-річного чоловіка.

Після приїзду на місце події поліції жінка намагалася переконати правоохоронців, що в під'їзді на чоловіка напали невідомі через те, що він зробив їм зауваження.

При цьому, жінка вимагала знайти нападників. Але під час з'ясування поліцейськими всіх обставин жінка визнала свою провину.

З'ясувалося, що чоловік і жінка проживають разом 27 років і виховують 4 спільних неповнолітніх дітей.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне тяжке тілесне ушкодження". Багатодітній матері загрожує ув'язнення терміном від п'яти до восьми років.

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